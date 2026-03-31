Profs et parents d’élèves dans la rue ce matin à La Rochelle, à l’appel d’une intersyndicale enseignante, composée de la FSU, l’UNSA, la CFDT, la CGT et SUD, dans le cadre d’une journée de mobilisation nationale et de grève, et d’une semaine d’action avant les vacances scolaires. Les syndicats dénoncent les suppressions de postes à la rentrée en septembre, et le blocage de toute revalorisation salariale, remettant en cause les conditions de travail et d’apprentissage des élèves. Les profs sont à bout, à l’image de Pascal Gandemer, secrétaire départemental de la FSU 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/fsu.mp3 Les syndicats réclament plus de moyens au gouvernement. Ce dernier qui se montre, selon eux, peu attentif à leurs revendications.

Conséquences de la mobilisation des enseignants aujourd’hui, des perturbations sont à prévoir dans les écoles. À La Rochelle, les conditions d’accueil des élèves sont dégradées. Un service minimum est assuré, mais la mairie demande aux parents de garder leurs enfants. Toutes les cantines sont fermées. À Rochefort, les accueils périscolaires sont pour la plupart fermés ce matin. Pour la cantine dans les écoles, un service minimum est mis en place, mais il est demandé aux familles de récupérer leurs enfants sur le temps de la pause déjeuner.