Les vacances d’été se préparent déjà pour les plus jeunes en Charente-Maritime. Le Département vient de présenter son dispositif Horizon Vacances Jeunesse 2026, avec des séjours proposés aux enfants de 6 à 16 ans et une aide financière pour les familles. Un catalogue de 85 destinations dont plus d’un tiers a été renouvelé cette année.

Mer, montagne, campagne ou encore séjours à l’étranger : le Département de la Charente-Maritime relance cet été son catalogue Horizon Vacances Jeunesse. Au total, 85 séjours sont proposés aux jeunes de 6 à 16 ans, dont 26 nouveautés. L’objectif est de permettre aux enfants du territoire de découvrir de nouvelles activités et de nouveaux environnements pendant les grandes vacances. Parmi les séjours proposés cette année : du surf à Bidart, un stage de flying disc à Boyardville, de l’équitation dans le Lot-et-Garonne, ou encore un séjour à Porto au Portugal. Pour aider les familles à financer ces vacances, le Département propose le dispositif « Bon Vacances ». Une aide pouvant atteindre 150 euros par enfant, cumulable avec les aides VACAF ou MSA. La collectivité vient de voter un budget de 100 000 euros pour cette année, afin de soutenir ce dispositif. L’an dernier, près de 470 bons vacances ont été attribués aux familles. Le catalogue est disponible en ligne dès à présent sur le site du Département de la Charente-Maritime.

Les inscriptions et les demandes d’aide se font directement en ligne sur la plateforme dédiée aux bons vacances du Département.