Incendie ce matin au magasin Brico dépôt de Saint-Georges-des-Coteaux, près de Saintes. Le feu s’est déclaré vers 10h dans la zone de vente de matériaux de l’enseigne de bricolage. Il a généré un important dégagement de fumée. Arrivés sur place, les sapeurs-pompiers au nombre de soixante sont venus à bout des flammes, et le magasin a été préservé au moyen de six lances. Mais 25 salariés se retrouvent au chômage technique. La gendarmerie, le maire et le sous-préfet de Saintes se sont rendus sur place.