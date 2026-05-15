« La violence dans le sport amateur : comment s’en sortir ? ». C’est le thème d’un débat public organisé ce soir à Saintes par l’Entente Sportive Football. Le club de foot de la ville souhaite échanger sur les causes et les conséquences de la violence dans le milieu sportif, qu’elle soit verbale, physique ou numérique sur les réseaux. L’objectif est de trouver des solutions concrètes à mettre en place localement. Des dirigeants de clubs, arbitres, éducateurs, joueurs, parents, élus et médecins sont attendus. Rendez-vous est donné à 18h à l’espace Mendès-France.