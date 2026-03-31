Les transporteurs routiers mobilisés ce mardi en Charente-Maritime contre la hausse des prix du carburant. Avec l’organisation ce matin d’une opération escargot sur les rocades de La Rochelle, Saintes et sur l’autoroute A10. Une centaine de poids lourds sont attendus. Des difficultés sont à prévoir sur les grands axes de circulation du département. Le préfet Brice Blondel appelle les usagers de la route à la plus grande prudence et à adapter leur vitesse aux conditions de circulation. Il est même demandé de reporter ses déplacements non essentiels et de privilégier le télétravail.