C’est parti pour une semaine de mobilisation dans l’Éducation nationale en Charente-Maritime. À quelques jours du début des vacances scolaires samedi, une intersyndicale enseignante composée de la FSU, l’UNSA, la CFDT, la CGT et SUD appelle à dénoncer les suppressions de postes et le blocage de toute revalorisation salariale, remettant en cause les conditions de travail et d’apprentissage des élèves. L’action se traduira notamment par une journée de grève et de manifestation demain, avec un rassemblement à 10h30 place de Verdun à La Rochelle.

Conséquences de cet appel à cesser le travail dans le département, des perturbations sont à prévoir, notamment à Rochefort. Les accueils périscolaires seront pour la plupart fermés le matin. Pour la cantine dans les écoles, un service minimum sera mis en place, mais il est demandé aux familles de récupérer leurs enfants sur le temps de la pause déjeuner.