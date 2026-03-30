110 jeunes se mobilisent pour l’environnement en Charente-Maritime. Toute cette semaine, ces volontaires en Service civique participent à la mobilisation « J’peux pas, j’ai climat ». Une opération nationale qui vise à réaliser et promouvoir des actions concrètes en faveur de la transition écologique.

Du 30 mars au 3 avril, la Charente-Maritime devient le terrain de jeu pour 110 jeunes en Service civique, engagés pour l’environnement dans le cadre de l’opération nationale « J’peux pas j’ai climat ». À La Rochelle, ils vont sensibiliser le public au dérèglement climatique grâce à une frise géante et des ateliers sur les risques de submersion marine, tout en organisant une grande opération de nettoyage en ville. Les volontaires du service santé attirent également l’attention sur les foyers de prolifération des moustiques tigres dans les déchets abandonnés.

À Rochefort, ce sont les chantiers nature dans une réserve de la LPO et le Village des écogestes pour les 16-25 ans qui vont rythmer la mobilisation.

Et à Royan, les jeunes vont réaliser des interventions dans le collège Henri-Dunant, mais aussi au collège de La Tremblade, pour sensibiliser aux enjeux de l’eau, avant de participer à une opération de nettoyage de la plage de Foncillon.

Ces actions s’inscrivent dans un mouvement national porté par Unis-Cité, qui permet aux jeunes de passer de la prise de conscience à l’action concrète en faveur de la transition écologique. Salariés, partenaires et citoyens sont également invités à rejoindre cette mobilisation pour amplifier son impact.

Pour suivre les actions et rejoindre le mouvement, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag #jpeuxpasjaiclimat.