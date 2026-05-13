Benoît Biteau salue une première victoire contre le cadmium. Hier, la proposition de loi, que porte le député écologiste charentais-maritime avec son homologue de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain, a été inscrite en 4e position à l’ordre du jour de la semaine transpartisane, qui aura lieu début juin à l’Assemblée nationale. Le texte a donc toutes ses chances d’être examiné. « La contamination de notre alimentation doit cesser », martèle le parlementaire qui manifeste sa volonté de ne rien lâcher jusqu’à son vote et son entrée en vigueur. Le projet de loi vise à protéger l’alimentation des Français contre ce métal lourd que l’on retrouve notamment dans le pain ou encore les pâtes.