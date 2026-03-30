Le Paléosite de Saint-Césaire, près de Saintes, rouvre ses portes samedi prochain. À l’occasion du début des vacances de printemps et après quatre mois de travaux, le centre d’interprétation de la Préhistoire entame sa nouvelle saison, et fait le plein de nouveautés. Avec tout d’abord un nouveau parcours audiovisuel immersif, ludique et sensoriel pour partir à la rencontre de l’Homme de Néandertal. Ce nouveau parcours s’inscrit dans un programme de réhabilitation sur trois ans qui vise à rénover la totalité du Paléosite, et qui a débuté l’an dernier avec le réaménagement du hall d’accueil en camp de base des archéologues. Diane Orand est la responsable du Paléosite. Elle nous parle de ce nouveau parcours :

Cette nouveauté s’accompagne d’un programme d’actions culturelles qui va se dérouler tout au long de l’année. Diane Orand :

Réouverture du Paléosite ce samedi 4 avril.