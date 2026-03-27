Une escroquerie à Ma Prime Rénov’ mise au jour en Charente-Maritime. Trois personnes ont été interpellées ce mardi pour avoir détourné plus d’un million d’euros de subventions destinées à la rénovation énergétique. Une Rochefortaise de 38 ans, à la tête d’une société de conseil, promettait des travaux pour zéro euro de reste à charge à des particuliers, utilisant leurs documents pour monter de faux dossiers auprès de l’ANAH, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat. Dans la plupart des cas, les artisans cités n’étaient jamais intervenus ou n’étaient pas qualifiés. Ses deux complices et amants, deux hommes de 38 et 41 ans, originaires de Royan et Gémozac, géraient les chantiers et la société. Une cinquantaine de victimes ont été identifiées dans cette affaire. Des perquisitions ont permis la saisie de sacs et montres de luxe, voitures et argent liquide. Les trois mis en cause, qui contestent les faits qui leur sont reprochés, ont été placés sous contrôle judiciaire, et seront jugés le 24 avril prochain au Tribunal judiciaire de Saintes.