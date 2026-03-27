Le préfet de la Charente-Maritime l’avait promis. L’usage du téléphone au volant sera prochainement sanctionné par un retrait de permis. La nouvelle mesure voulue par Brice Blondel, pour endiguer le nombre trop élevé d’accidents mortels, sera mise en place le 1er avril prochain… et ce n’est pas un poisson, loin de là ! Après un mois de sensibilisation, les sanctions tomberont dès le 1er mai, jour d’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

En Charente-Maritime, malgré la présence renforcée des gendarmes et policiers sur les routes, le nombre d’accidents et d’infractions reste préoccupant. L’usage du téléphone au volant est désormais reconnu comme une cause majeure, puisqu’il est impliqué dans 15 % des accidents mortels, soit 7 décès sur 45 en 2025. Lire un message en conduisant multiplie par 23 le risque d’accident et rallonge le temps de réaction.

Face à cette situation, le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel et les procureurs de Saintes et La Rochelle Benjamin Alla et Arnaud Laraize passent à l’action, autrement dit tolérance zéro. Après un mois de sensibilisation en avril, où chaque infraction donnera lieu à un avertissement en plus de 135 euros d’amende et 3 points en moins, la mesure entrera en vigueur le 1er mai. Tout conducteur surpris à utiliser son téléphone, pour appeler ou envoyer un SMS, pourra se voir suspendre immédiatement son permis, pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. Sur le plan pénal, le contrevenant devra également s’acquitter d’une contribution citoyenne de 200 euros, reversée à une association d’aide aux victimes.