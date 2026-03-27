

Des travaux d’urgence face à l’érosion plage du Platin à Saint-Palais-sur-Mer. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique va engager dès lundi un chantier de confortement fixant le trait de côte. Il fait suite à un effondrement partiel du sentier des Douaniers sur la corniche des Pierrières, signalé par un particulier lui-même victime du mouvement de terrain. Un trou béant et dangereux s’est formé, représentant un réel danger pour les riverains et les promeneurs. Les travaux vont durer trois semaines.

L’effondrement a été créé par un creusement au pied du mur par lequel se sont échappés, durant des années, les matériaux de remblais situés derrière le mur. Selon le pré-diagnostic réalisé par le cabinet d’ingénierie Géolithe, une cavité d’environ 170 mètres cubes se serait ainsi formée à l’arrière du mur de soutènement, entraînant un risque avéré d’effondrement du mur et un réel danger pour les usagers en bas de plage. Compétente en matière de lutte contre l’érosion, la CARA va donc intervenir au titre de l’urgence de la situation, en partenariat avec la commune de Saint-Palais-sur-Mer, pour assurer la sécurité des usagers. Réalisés par l’entreprise Térélian, les travaux vont durer deux à trois semaines. Ils consisteront à conforter le mur en remblayant les cavités du béton en base et du granulat calcaire. Le coût des travaux est estimé à 135 000 euros, incluant la pose de dispositifs électroniques pour surveiller les mouvements du mur. Au cours de cette période, les usagers se rendant sur la plage du Platin sont invités à rester à plus de 20 mètres du mur. Le parking du Platin, la place du belvédère ainsi qu’une partie du parking de la Corvette resteront également fermés. Le stationnement avenue du Platin sera interdit côté pair, afin de faciliter la circulation des véhicules de chantier.