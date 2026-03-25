Suite et fin de l’opération « Action plages » sur le littoral royannais. Une opération de nettoyage des plages qui se termine, puisque la dernière de la saison a lieu cet après-midi plage du Platin à Saint-Palais-sur-Mer. Objectif : faire appel à des volontaires pour ramasser les déchets charriés par la mer et les sensibiliser à la protection de l’environnement. Une action insolite et ludique pour adopter les bons gestes, comme le souligne Jean-Jacques Daury, chargé d’activités pédagogiques au Parc de l’estuaire à Saint-Georges-de-Didonne qui organise cette opération :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/action-plages.mp3 Rendez-vous sur le parking du pont du diable, à Saint-Palais-sur-Mer, dès 14h. C’est gratuit et ouvert à tous. La nouvelle saison « Action plages » reprendra ensuite cet automne.