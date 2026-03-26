

« L’extraordinaire aventure de Fort Boyard ». C’est le thème d’une conférence organisée demain soir à Fouras, par l’association Histoire et patrimoine du pertuis charentais. Elle sera animée par l’historien et collectionneur oléronais Philippe Lafon, qui va raconter la vie du célèbre fort, de sa construction sous Napoléon à sa longue carrière audiovisuelle. L’occasion d’en apprendre davantage sur son passé, son présent et son avenir, avec notamment les travaux en cours et son ouverture au public en 2028. Benjamin Hougron, membre de l’association organisatrice, nous en parle :

Rendez-vous est donné à 20h30 au Pavillon du parc. L’entrée est libre et gratuite.