Une nouvelle formation dédiée aux métiers de la mer voit le jour au cœur du bassin ostréicole de Marennes-Oléron. Depuis lundi, il est désormais possible de devenir écailler au Centre de formation professionnelle du Lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc-le-Chapus. Objectif : former des professionnels capables de valoriser les huîtres, les coquillages et les fruits de mer en général, dans un territoire où la conchyliculture occupe une place centrale. Les premiers stagiaires ont commencé leur formation cette semaine.

Former des spécialistes de l’ouverture des huîtres et de la mise en valeur des coquillages : c’est l’objectif d’une formation inédite lancée au CFPPA du Lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc-le-Chapus. Cette semaine, pendant cinq jours, 16 stagiaires vont se former au métier d’écailler, un savoir-faire très recherché dans la filière conchylicole où les besoins sont croissants. Au programme : la connaissance des coquillages, les techniques d’ouverture, mais aussi les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Les stagiaires doivent apprendre également à préparer des plateaux de fruits de mer, découper des crustacés ou encore conseiller les clients. Cette formation est organisée en partenariat avec le Comité Régional de la Conchyliculture de la Charente-Maritime, qui souhaite répondre à une demande croissante de personnel qualifié dans les bars à huîtres, les marchés, les cabanes de dégustation ou encore les événements gastronomiques. Installé au cœur d’un bassin ostréicole reconnu, le centre de formation s’appuie sur son ancrage territorial et son expertise dans les métiers de la mer pour proposer ce nouveau parcours professionnel. La formation s’adresse notamment aux personnes en reconversion, aux demandeurs d’emploi ou encore aux salariés qui souhaitent se spécialiser dans la filière.

Pour les organisateurs, l’objectif est clair : soutenir l’emploi local et contribuer à valoriser les produits de la mer si emblématiques du territoire.