Municipales 2026 : la petite commune de Bords, près de Tonnay-Charente, est scrutée de près. Le village de 1 500 habitants est en passe de donner son premier maire au Rassemblement national. Le candidat RN Alain Bellu, 70 ans, est arrivé en tête au premier tour avec 36,01% des voix et cinq voix de plus que la liste citoyenne conduite par Christine Vernon (35,32%), et devant le maire sortant Bruno Boulestin (28,67%). Les trois candidats s’opposeront de nouveau en triangulaire ce dimanche. Dans un communiqué commun, les socialistes Mickaël Vallet et Fabrice Barusseau, respectivement sénateur et député, ont appelé les électeurs à voter en faveur de Christine Vernon pour faire barrage à l’extrême-droite.