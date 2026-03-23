Dans le cadre du mois de sensibilisation à l’autisme, Autisme Charente-Maritime présente ce jeudi 2 avril, à Breuil-Magné, « Le bal des pompiers », écrit et joué par Laurent Savard, humoriste et père d’un jeune homme autiste. Un moment tendre, drôle, grinçant où l’on plonge dans le quotidien, avec tous ses aléas, difficultés, mais aussi joies, d’une famille concernée par cette particularité neuro-développementale. Rendez-vous à 20h, à la salle Théâtrale. Renseignement au 06 83 90 21 36 et sur Helloasso « Autisme Charente-Maritime ».