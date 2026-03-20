Municipales 2026 : à Royan, la campagne fait rage entre les quatre candidats toujours en lice pour le second tour. Alors que le maire sortant de droite Patrick Marengo, qui brigue un 3e mandat, semble bien parti pour remporter ces élections avec plus de 46% des voix au premier tour, le Rassemblement national incarné par Nicolas Calbrix compte améliorer son score de 25%, en ciblant les abstentionnistes. C’est le cas également du centriste Thomas Lafarie arrivé 3e avec 16,02%, et du communiste Jacques Guiard qui a terminé 4e avec 11,63%. On écoute Thomas Lafarie :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/thomas-lafarie.mp3 Je vous propose à présent d’écouter les propos de Jacques Guiard, qui appelle les électeurs de gauche et ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour à se mobiliser dimanche :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/jacques-guiard.mp3 Le second tour des élections municipales a lieu ce dimanche 22 mars.