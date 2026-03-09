L’adolescent de 13 ans, qui a poignardé à plusieurs reprises un élève de sa classe mercredi dernier au collège Beauregard de La Rochelle, a été mis en examen pour tentative d’assassinat et placé en détention provisoire. C’est ce qu’a annoncé vendredi soir le procureur Arnaud Laraize, à l’issue de la garde à vue prolongée du suspect. Ce dernier a été présenté à un juge d’instruction qui a estimé que la préméditation était suffisamment caractérisée. Au cours des auditions, le mis en cause a reconnu avoir pris un couteau à son domicile dans l’intention de poignarder son camarade de classe. Avant de passer à l’acte, il consultait régulièrement des vidéos de tuerie de masse, d’attaques au couteau et de décapitations. L’information judiciaire se poursuit désormais sous l’autorité du magistrat instructeur.