Une enquête a été ouverte après un dramatique accident survenu vendredi dernier au Grand Port maritime de La Rochelle. Vers 13h, une passerelle métallique de l’entreprise céréalière Socomac s’est effondrée, faisant un mort et un blessé grave. Un ouvrier de 60 ans a perdu la vie. Un autre de 24 ans a été transporté au CHU de Poitiers. Les circonstances du drame restent à déterminer. Une information judiciaire pour homicide et blessures a été ouverte. Une cellule d’accompagnement psychologique a été mise en place pour les collègues et témoins de l’accident.