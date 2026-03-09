À Saint-Hilaire-de-Villefranche, le Club de la neige des ans organise un loto gourmand ce dimanche 15 mars, à 14h30, à la salle Jean-Garnier. 40 quines. À gagner : 13 bons d’achat de 30 à 200€, 8 lots de viande, filets garnis, panières d’huîtres, corbeilles de fruits, sacs petit déjeuner. 2€ le carton. Partie spéciale à 3€ le carton et 5€ les deux pour 400€ à gagner. Sur place 2 tombolas, crêpes, sandwichs et buvette. Sans réservation. Renseignements au 06 23 34 14 65 ou au 06 65 41 17 44. Ouverture des portes à 13h.