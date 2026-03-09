J-6 avant le premier tour des élections municipales. À cette occasion, la Fédération des centres sociaux de la Charente-Maritime interpelle les candidats et futurs élus du département. Elle tient à rappeler le rôle indispensable des centres sociaux dans les communes où ils sont implantés. Au nombre de 41 dans le département, ils représentent plus d’un millier de salariés et 3 700 bénévoles au service de plus de 100 000 habitants. Mais ces structures à la santé économique fragile ont besoin des financements communaux et intercommunaux pour continuer d’exister. L’enjeu est donc important pour ces partenaires sociaux de proximité de premier plan, comme le souligne Raphaël Cerniaut, co-délégué de la Fédération des centres sociaux de Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/cs-municipales-1.mp3 Raphaël Cerniaut qui demande un certain nombre d’engagements auprès des candidats et futurs élus :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/cs-municipales-2.mp3 Parmi les centres sociaux de Charente-Maritime les plus en difficulté en ce moment, l’Aapiq à Rochefort est très clairement menacé, malgré le maintien des financements publics. Ses jours sont comptés, s’il ne trouve pas un repreneur d’ici le 31 mars. Faute de candidats, l’association, qui est placée en redressement judiciaire depuis un an, sera liquidée.