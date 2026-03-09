Opération spectaculaire jeudi dernier à Boyardville, sur l’île d’Oléron, avec la pose d’un pylône pour améliorer la couverture mobile grâce à la 5G. Celui-ci est arrivé en hélicoptère, en raison des conditions d’accès difficiles dans une zone boisée et sablonneuse. Il doit permettre de renforcer durablement la connectivité des territoires insulaires d’Aix et d’Oléron.

À Boyardville, sur l’île d’Oléron, le pylône de télécommunication fait peau neuve. La société TOTEM, filiale d’Orange spécialisée dans les infrastructures mobiles, remplace actuellement l’ancienne installation par un pylône plus robuste et mieux dimensionné. Cette modernisation doit permettre l’arrivée d’un nouvel opérateur, Free, qui proposera des services 3G et 4G sur le site. Dans le même temps, l’opérateur Orange pourra renforcer son réseau et préparer le déploiement de la 5G. Un enjeu important pour le territoire, notamment en période estivale. L’île d’Oléron voit en effet sa population fortement augmenter l’été, ce qui entraîne parfois une saturation du réseau mobile. Le nouveau pylône doit donc améliorer la couverture et désengorger la 4G existante. L’infrastructure ne profitera pas seulement aux oléronais : elle permettra aussi de mieux connecter l’île d’Aix. Pour mener à bien le chantier, les équipes ont dû composer avec un terrain sablonneux et très arboré. Et comme l’accès au site est difficile pour les engins lourds, certaines pièces du pylône ont été acheminées par un hélicoptère Super Puma qui est venu de Grenoble.

Le nouveau pylône doit permettre à terme une couverture mobile plus stable pour les habitants comme pour les nombreux touristes qui fréquentent les îles d’Aix et d’Oléron.