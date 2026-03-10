Nouveau à Marennes-Hiers-Brouage. La Ville organise ce matin son Grand marché. Une version améliorée du marché traditionnel, sous les halles, dans le centre-ville de Marennes. Une vingtaine de nouveaux exposants ont rejoint les commerçants habituels et proposent leurs spécialités régionales, produits artisanaux et accessoires de mode. L’évènement est animé par un groupe musical et le Carnaval des écoles, avec deux défilés festifs et colorés prévus entre 11h30 et 12h30. Pour créer cet évènement, la Ville a fait appel à un placier chargé de développer le marché et son attractivité, comme l’explique la maire (pour encore quelques jours) Claude Balloteau :

À noter qu'à l'occasion de ce Grand marché, la rue du Maréchal-Joffre est fermée à la circulation et au stationnement ce mardi, jusqu'à 14h. L'opération Grand marché à Marennes sera renouvelée tout au long de l'année.