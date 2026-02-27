Du changement le mois prochain pour le ramassage des déchets dans le Bassin de Marennes. Début mars, de nouvelles modalités de collecte entreront en vigueur. Utilisation de bacs jaunes à la place des sacs, nouveaux calendriers et changement de rythme pour les ordures ménagères : le territoire se dit prêt pour ces évolutions. Objectifs : optimiser et favoriser le tri des déchets.

C’était un engagement pris par la Communauté de Communes dès 2023. Face à l’augmentation des coûts de collecte et de traitement des déchets – un milliard d’euros supplémentaire entre 2022 et 2026 au niveau national -, la Régie des déchets du Bassin de Marennes a décidé d’optimiser son service. Une étude indépendante a permis d’identifier des pistes d’amélioration.

Première nouveauté : la collecte des recyclables se fera désormais en bacs jaunes, et non plus en sacs. Les emballages et les papiers seront à déposer ensemble. Un changement qui doit faciliter le geste de tri, avec un gain de performance estimé à plus 10 %. En quatre mois, 6 500 bacs ont été distribués gratuitement aux foyers et aux entreprises, soit 88 % de l’objectif fixé. Pour les retardataires, pas de panique. Des permanences sont prévues les 3 et 10 mars à Marennes impasse Fief de Feusse, de 14h à 16h.

Autre évolution : la collecte des ordures ménagères passera à un rythme d’une fois toutes les deux semaines. Une adaptation à l’usage réel, puisque seuls 20 % des foyers sortent leur bac chaque semaine. Depuis 2018, le nombre de levées a diminué de 34 %. Plus de 8 300 calendriers ont été distribués pour informer les habitants des nouveaux jours de collecte, différents selon les communes.

À noter que d’autres mesures suivront en 2026, notamment l’installation de points d’apport volontaire pour le sélectif et pour les déchets alimentaires.

Toutes ces mesures doivent permettre de contenir les augmentations des tarifs, qui restent toutefois inférieurs à ceux pratiqués en 2014 avant la mise en place de la redevance incitative. À ce titre, la régie des déchets du Bassin de Marennes rappelle que ce système de facturation a permis à un foyer de deux personnes de réaliser 1 100 euros d’économie sur 12 ans.