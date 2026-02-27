La décrue du fleuve Charente se poursuit lentement à Saintes. Le niveau de l’eau est repassé sous la barre des 6 m sous le pont Palissy. Il était à 5,89 m ce matin. La vigilance orange est maintenue. Les opérations de nettoyage se poursuivent dans les commerces, les entreprises et chez les particuliers victimes des inondations. Une centaine de foyers sont toujours privés d’électricité. Des actions de pompage des caves avec le renfort des pompiers vont débuter lundi prochain. Hier, le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel s’est rendu sur place pour remercier toutes les forces d’intervention mobilisées depuis le début des crues.