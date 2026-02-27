

Une rencontre prochainement organisée avec Gisèle Pélicot à La Rochelle. Désormais installée sur l’île de Ré, l’ex-épouse de Dominique Pélicot, condamné à 20 ans de prison pour avoir drogué, violé et livré sa conjointe à d’autres hommes entre 2011 et 2020, présentera son ouvrage publié la semaine dernière « Et la joie de vivre » aux éditions Flammarion, dans lequel elle retrace son histoire, de son enfance difficile au procès des viols de Mazan en 2024. L’échange aura lieu le 27 mai à la librairie Les Saisons.