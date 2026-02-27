Hier avait lieu le débat d’orientation budgétaire au Département de la Charente-Maritime à La Rochelle. Dans un contexte extrêmement contraint et instable, la présidente Sylvie Marcilly a présenté les grandes lignes du futur budget 2026 qui sera voté en avril, avec un recentrage sur les fondamentaux face à une hausse de plus de 13 millions d’euros de dépenses sociales. La priorité sera donnée aux collèges, au patrimoine routier et à la ressource en eau, avec un investissement porté à 170 millions d’euros, dont 2 millions de plus pour les axes départementaux, malmenés ces derniers mois par les intempéries, neige, pluies et inondations.