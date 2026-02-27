Association recherche « Familles de vacances bénévoles » en Charente-Maritime. Le Secours populaire français 17 lance un appel pour accueillir l’été prochain des enfants âgés de 6 à 13 ans, du 6 au 20 juillet. L’an dernier, 22 familles du département avaient ainsi permis à 27 enfants de découvrir la région et de nouvelles activités, durant une quinzaine de jours. C’est le cas d’Eba qui est venu sur l’île de Ré et dont le témoignage a été recueilli par le Secours populaire français pour assurer la promotion de cette initiative sur les réseaux sociaux. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/02/sec-pop.mp3 Pour devenir Familles de vacances, la première chose à faire est de contacter le Secours populaire français 17 au 05 46 50 52 82.