Depuis un peu plus d’une semaine, le Futuroscope inaugure sa nouvelle saison. La 39e avant de célébrer les 40 ans du parc picto-charentais en 2027. Le parc qui affiche une forte dynamique, avec plus de 2,6 millions de visiteurs l’an dernier, et qui s’étend désormais sur 95 hectares, s’imposant comme une véritable destination touristique de loisirs. Avec quatre nouvelles attractions cette année, 2026 commence sous les meilleurs auspices pour le Futuroscope, comme le confirme son président Rodolphe Bouin :

Parmi les quatre nouveautés majeures de cette nouvelle saison, deux nouvelles attractions ont été inaugurée le 7 février dernier. « T-Rex, sur les pas des géants », un documentaire projeté sous un dôme de 900m² pour une immersion totale et vertigineuse au cœur de la préhistoire. Et puis, La Serre des Mondes, un parcours immersif et sensoriel autour du végétal, qui n’a pas laissé indifférents ces quelques visiteurs :

Deux autres nouveautés ouvriront en avril : Campus Numéria, une école du futur centrée sur l’intelligence artificielle, et « Pulse, l’Odyssée électrique », un parcours ludique et interactif sur les énergies de demain.