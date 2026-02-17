Cauchemar en cuisine pour un restaurant japonais du centre-ville de La Rochelle. L’établissement vient de faire l’objet d’une fermeture administrative, après un contrôle la semaine dernière de la Direction Départementale de la Protection des Populations. En cause : un certain nombre de manquements aux règles d’hygiène. La préfecture a relevé « des locaux, matériels et équipements sales et mal entretenus, et des denrées conservées dans des conditions inadéquates », invoquant un danger grave pour la santé publique. La mesure sera levée dès que l’établissement respectera les normes en vigueur.