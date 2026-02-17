Municipales 2026 : à Aigrefeuille-d’Aunis, le collectif citoyen Osez Aigrefeuille jette l’éponge. Sébastien Calzi, tête de liste, a annoncé la semaine dernière sa décision de ne pas déposer sa candidature aux élections des 15 et 22 mars. Dans un communiqué, il indique qu’il n’est pas parvenu à réunir les 27 personnes nécessaires à la constitution d’une liste, « malgré un travail engagé de longue date et de nombreuses démarches ». Toutefois, le collectif assure qu’il va désormais poursuivre son engagement sous forme associative pour peser dans le débat local. De son côté, le maire sortant Gilles Gay poursuit sa campagne en vue d’un 3e mandat.