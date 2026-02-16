La Charente-Maritime reste placée en vigilance orange crues, suite aux inondations. À Saintes, le phénomène prend une ampleur très inquiétante au vu des prévisions annoncées. Le niveau du fleuve continue de monter. Il était à 5,89 m cette nuit sous le pont Palissy, et pourrait atteindre les 6,03 m demain matin et 6,20 m jeudi, avec les nouveaux épisodes de pluies attendus toute cette semaine et le retour des grandes marées dès mercredi. La Ville devrait battre son record de 2023. De nombreuses rues du centre-ville sont actuellement inaccessibles. La Croix rouge est sur place pour aider les services municipaux à évacuer les habitants. Des logements d’urgence sont d’ailleurs recherchés pour reloger les sinistrés. Une cellule d’aide psychologique a été mise en place. Un numéro spécial a été activé : le 06 62 67 14 81.

Du côté de Saint-Jean-d’Angély, la crue de la Boutonne inquiète également. La cote d’alerte a été dépassée. Le niveau du cours d’eau a atteint un pic à 10,65 m cette nuit sous le pont Saint-Jacques, mais il semble pour l’instant se stabiliser. Toutefois, les intempéries et les grandes marées attendues cette semaine sont également très redoutées. Des protections ont été installées dans les quartiers à risque. Là encore, un numéro d’urgence a été mis en place pour les habitants : le 06 63 89 85 88.