La Charente-Maritime est toujours placée en vigilance orange crues pour la Charente, la partie amont de la Boutonne et depuis hier pour le tronçon aval de la Sèvre niortaise. Les niveaux des cours d’eau devraient continuer de monter, en raison des pluies attendues ces prochains jours et du retour, dès demain, des grandes marées. Des inondations, avec des débordements modérés à importants, et localement dommageables, sont observés. Une quarantaine de routes départementales inondées sont fermées à la circulation. 14 sont placées sous surveillance. Prudence. Des débordements impactent les chaussées et rendent les conditions de circulation dangereuses, en raison de la saturation des sols, des champs et des fossés.

À Saintes, le niveau de la Charente progresse toujours. Il était à 6,13 m ce matin sous le pont Palissy, et devrait approcher les 6,30 m demain matin, au-delà des prévisions annoncées ces derniers jours. De très nombreuses rues du centre-ville sont désormais inaccessibles. Plus d’une quarantaine, selon la mairie. Les services municipaux, les pompiers et la Croix rouge restent mobilisés pour venir en aide aux habitants. La Ville est toujours à la recherche de logements temporaires pour héberger les sinistrés. Pour rappel, un numéro d’assistance crue a été mis en place : le 06 62 67 14 81. Attention, la ligne peut parfois être saturée en raison des nombreux appels. N’hésitez pas à rappeler.

À Saintes toujours, la maison d’arrêt a dû être évacuée hier en raison de la crue de la Charente. Comme lors des dernières grosses inondations en décembre 2023, les détenus ont été transférés vers d’autres établissements pénitentiaires. 133 ont été pris en charge, placés sous bonne escorte. Une opération sous haute sécurité, qui a nécessité l’intervention d’une centaine d’agents des forces de l’ordre.

À Saint-Jean-d’Angély, la situation reste toujours très préoccupante. Le niveau de la Boutonne reste élevé. Il était autour de 10,70 m ce matin sous le pont Saint-Jacques, comme hier après-midi. Du jamais vu depuis 1982. Et les précipitations attendues demain, conjuguées à un fort coefficient de marée qui va ralentir l’écoulement de l’eau, devraient fomenter la montée du niveau de la Boutonne. L’évacuation des premières maisons s’organise. Pour rappel, en cas d’urgence, il faut composer le 06 63 89 85 88.