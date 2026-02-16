Rien ne va plus pour le Stade rochelais, après sa défaite à domicile samedi face à Montpellier. Les Jaune et Noir se sont inclinés sur le score de 33 à 43, à l’issue de cette 17e journée. Ils conservent toutefois leur 10e place, avant leur déplacement à Castres le 28 février. « On est devenu une équipe moyenne du Top 14 », a déclaré le capitaine du Stade rochelais Grégory Alldritt, à la fin de la rencontre. L’objectif du top 6 et des phases finales s’éloigne pour le club maritime qui va faire une pause d’une semaine.