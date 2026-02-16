Se loger pour un travailleur saisonnier reste un vrai défi sur l’île d’Oléron. Une situation qui pénalise chaque été l’économie locale. Afin de mieux y répondre, un appel est lancé aux propriétaires bailleurs qui ont des logements à leur proposer. Une association s’associe à la Communauté de communes pour les accompagner dans leurs démarches.

Chaque année, c’est le casse-tête. Trouver un logement pour la saison estivale relève de l’exploit. Conséquence, l’activité économique de l’île d’Oléron est fragilisée par le manque de logements accessibles pour les travailleurs saisonniers et les jeunes actifs. Faute de solutions adaptées, de nombreux postes restent vacants, notamment dans les secteurs clés du territoire comme l’hôtellerie, l’hôtellerie de plein air ou la restauration. Pour répondre à cet enjeu, l’association CLLAJ 17, le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes, s’associe à la Communauté de communes de l’île d’Oléron. Objectif : accompagner les propriétaires bailleurs qui souhaitent louer un logement, ou une chambre, à des jeunes travailleurs saisonniers, âgés de 18 à 30 ans. La structure a pour mission de faciliter la mise en relation entre les propriétaires et les locataires, et propose un accompagnement gratuit à chaque étape du parcours locatif. Elle sécurise les démarches grâce à des dispositifs adaptés, et assure un suivi personnalisé tout au long de la période de location. Les propriétaires bénéficient ainsi d’un cadre rassurant, tandis que les jeunes actifs accèdent plus facilement à un logement, indispensable à leur insertion professionnelle.

La demande est aujourd’hui très forte sur l’île d’Oléron. Pour en savoir plus, il faut contacter le CLLAJ 17 au 06 95 31 58 02.