

À Surgères, la Maison de l’emploi France services et Info Jeunes Aunis Sud organisent la première édition de Destination emploi ce mercredi. Un évènement consacré, comme son nom l’indique, à l’emploi, mais aussi à la formation et à l’entrepreneuriat. Il s’agit en fait de la réunion de deux forums consacrés aux emplois saisonniers et à l’intérim, organisés précédemment. Une soixantaine de recruteurs du territoire seront présents, une quinzaine d’organismes de formation et des structures d’insertion. Plus de 300 postes seront à pourvoir. Gaëlle Fontaine, responsable du développement emploi et formation à la Communauté de communes Aunis Sud, nous en dit plus :

Zoom sur l’espace consacré à la jeunesse avec Christelle Bitaudeau, responsable Info Jeunes à la CdC Aunis Sud :

Toutes les infos et la liste des partenaires présents sont à retrouver sur aunis-sud.fr. Rendez-vous ce mercredi, de 13h30 à 16h30, au Complexe sportif de Surgères. Il est recommandé de venir avec son CV.