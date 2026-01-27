Nouveau record de trafic à l’aéroport de La Rochelle-île de Ré. En 2025, le seuil des 300 000 passagers a été franchi. Depuis quelques années, les évolutions du nombre de voyageurs progressent de façon spectaculaire, avec pourtant moins de vols programmés. Mais la qualité des destinations et des services semble séduire une clientèle de plus en plus fidèle.

Avec 12 lignes desservies et 303 669 passagers transportés l’an dernier, l’aéroport de La Rochelle-île de Ré enregistre un record de trafic pour la 3ème année consécutive. Par rapport à 2024, le nombre de passagers progresse de 3%, tandis que le nombre de mouvements commerciaux diminue de 2%. Par rapport à 2019, année de référence avant COVID, les évolutions sont spectaculaires : + 30% en nombre de passagers, alors que la tendance nationale est à la baisse ; et diminution de 28% du nombre de mouvements commerciaux. Les dépenses de séjour des visiteurs ayant voyagé via le tarmac rochelais sont estimées à 48 millions d’euros pour l’année 2025, et un total de plus de 300 millions d’euros sur une période de 10 ans.

La France est désormais le premier marché de l’aéroport de La Rochelle-île de Ré avec 83 190 passagers. Lancée en mai 2022, la ligne vers Marseille reste leader avec 49 496 voyageurs, et un taux de remplissage de 90,5%. Mais la ligne vers Lyon n’est pas en reste et confirme sa bonne dynamique avec un record de trafic de 33 694 passagers, avec un taux de remplissage en progression de + 5 points.

La ligne vers Marrakech, ouverte en juin 2024, devient la 4ème ligne de l’aéroport avec 34 109 passagers, et affiche le 2ème meilleur taux de remplissage en 2025 avec 89,5%.

Seule ombre au tableau : la ligne vers Porto qui a été suspendue cet hiver, malgré un succès constant depuis près de 15 ans. Une décision de la compagnie Ryanair qui a supprimé 750 000 sièges sur l’ensemble du réseau français entre octobre 2025 et mars 2026, dans un contexte d’augmentation de la fiscalité aérienne.

Cap désormais sur 2026, avec le maintien de 11 lignes régulières cette année en France, en Europe et au Maroc, et de nouvelles destinations vers la Laponie et l’Albanie.