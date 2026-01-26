Un rempart innovant pour protéger les bassins d’infiltration face à l’érosion côtière sur l’île d’Oléron. La Communauté de Communes vient d’engager des travaux d’urgence pour sécuriser la lagune de Trillou, menacée par l’érosion accélérée de la plage des Allassins à Grand-Village-Plage. Cette infrastructure essentielle assure l’infiltration et le retour au milieu naturel des eaux traitées et désinfectées par la station d’épuration de la commune.

Face à l’avancée inexorable de la mer, une solution technique durable et réversible a été retenue pour préserver ce site stratégique. Les engins de chantier sont entrés en action le 12 janvier dernier pour deux mois de travaux. Les 900 filets de gabions, de 4 tonnes chacun, sont acheminés selon une logistique rigoureuse sur site. Ce chantier de 620 000 euros HT, financé à parts égales par la CdC et le syndicat Eau 17, s’inscrit dans une démarche globale de gestion des risques littoraux. Sur cette portion côtière, les projections initiales prévoyaient une érosion significative du trait de côte d’ici 2030. Or, les effets conjugués des récentes tempêtes et de la montée des eaux ont déjà fait reculer le littoral de 25 mètres, devançant de cinq ans les prévisions. Pour éviter toute intrusion d’eau de mer dans le système de lagunage et prévenir les risques de pollution et de dysfonctionnement, l’option d’une protection temporaire et repositionnable sur 600 mètres linéaires a été retenue. Les gabions, installés en 3 ou 4 couches sur un tapis géotextile, en maillage souple et résistant, offrent une alternative performante aux enrochements classiques. Cette solution s’inscrit dans une logique transitoire. À terme, les eaux traitées seront connectées à l’exutoire en mer de la station d’épuration de La Cotinière. Un projet prévu d’ici cinq ans.