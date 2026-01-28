Scène ouverte du 30/01/2026 avec le duo P&P de La Rochelle. Un duo guitare/voix qui accompagne vos événements avec une ambiance musicale chaleureuse, vivante et entièrement sur-mesure. Ils interviennent pour créer des moments qui marquent : apéro-concerts élégants, soirées conviviales, ambiances festives ou atmosphères plus « festival », selon l’énergie. P&P propose une expérience interactive : vos clients peuvent leur suggérer des artistes, des titres, des styles, des groupes… qu’ils intégreront en live dans la mesure du possible. Cette proximité crée une ambiance naturelle, vivante, où chacun se sent impliqué et où la musique devient un vrai moment de partage. P&P, c’est une musique qui rassemble, qui crée du lien, et qui transforme vos soirées en souvenir.