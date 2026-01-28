La lutte contre les frelons asiatiques et les chenilles processionnaires du pin se poursuit en Pays royannais. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique annonce la reprise de ses actions, et va procéder à la distribution de pièges aux habitants qui n’en sont pas encore équipés.

Comme tous les ans, la CARA va procéder à la distribution de pièges contre les frelons asiatiques, qui représentent un réel danger pour les abeilles et pour les humains. Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, un dispositif de piégeage ou des dosettes-recharges, pour ceux qui disposent déjà d’un piège, seront remis gratuitement lors de permanences au siège de la CARA à Royan, tous les vendredis matin à partir du 30 janvier et jusqu’à la fin du mois de février. Des conseils seront apportés aux habitants pour accentuer la lutte et les actions de prévention à mener contre ces nuisibles, en veillant à bien sélectionner les espèces piégées. Afin d’être au plus près des administrés, des communes-relais participeront également à la distribution des pièges, comme à La Tremblade, Les Mathes, Saint-Palais-sur-Mer et Saujon. Depuis 2018, plus de 2000 pièges ont déjà été distribués.

La CARA distribue également des éco-pièges fixés aux arbres pour capturer les chenilles processionnaires du pin lorsqu’elles descendent en terre. Le piège présente l’avantage de contribuer à réduire les populations de l’insecte et de supprimer les risques liés aux processions. En revanche, il n’a aucun effet sur les dégâts causés quand les chenilles s’alimentent des aiguilles de pin. Cette lutte peut être renforcée en installant des nichoirs à mésange dans les jardins. Les mésanges sont en effet les principaux prédateurs naturels des chenilles processionnaires.