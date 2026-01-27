Le député socialiste Fabrice Barusseau monte au créneau face au démantèlement du guichet France Rénov’. Il a appris dernièrement que les contrats de deux des trois conseillers, employés par la Communauté d’Agglomération de Saintes Grandes Rives, ne seront pas reconduits. Une décision assumée par le président de la collectivité Bruno Drapron, en raison des incertitudes qui pèsent sur les financements du guichet unique pour la rénovation énergétique. Le député Barusseau redoute une fermeture à terme.