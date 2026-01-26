Le centre aquatique de Châtelaillon-Plage temporairement fermé. Depuis samedi et jusqu’au 8 février inclus, l’établissement va rester portes closes pendant deux semaines. Un problème technique serait en cause. Depuis la réouverture des bassins, suite à la fermeture annuelle en décembre et au renouvellement de l’eau, des sensations d’inconfort et d’irritations ont été signalées par des agents et des baigneurs. Par conséquent, le centre a été fermé, même si le taux de trichloramine observé reste inférieur au seuil recommandé. Des diagnostics sont en cours pour trouver l’origine des gênes ressenties, et trouver des solutions.