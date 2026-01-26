L’inauguration en grande pompe jeudi dernier de l’extension de la réserve naturelle de la baie et marais d’Yves. De nombreux élus locaux, parlementaires et partenaires ont fait le déplacement, ainsi que la ministre de la Transition écologique Monique Barbut qui était en visite ce jeudi dans le département pour annoncer des mesures afin de mieux protéger la biodiversité et les espaces naturels sensibles. Située sur les communes d’Yves et Fouras, cette réserve, créée en 1981, vient de s’agrandir, portant sa surface à plus de 1 200 hectares dont 880 en mer. Un site propice à la biodiversité qui représente une halte migratoire et un lieu d’hivernage indispensables pour des dizaines de milliers d’oiseaux chaque année. Sa gestion a été confiée à la Ligue de Protection des Oiseaux. Le maire de la commune d’Yves Didier Roblin se réjouit de cette extension, mais regrette une mise sous cloche du territoire. On l’écoute :