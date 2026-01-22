

Le coup d’envoi demain soir du week-end d’inauguration des festivités des 100 ans du Palace de Surgères. Le cinéma célèbre toute cette année son centenaire, avec l’organisation de nombreux évènements. Retour sur l’histoire de ce lieu emblématique de la cité d’Hélène qui date de 1926 avec la création de l’enseigne Le Palace, mais qui remonte en réalité à 1842 avec la création d’un lieu de culture dans les nouvelles halles construites à l’époque par des négociants de cognac. Le directeur Jérôme Wagnon nous raconte, et nous parle également de l’avenir du Palace :

Coût total estimé du projet d’extension : 5 millions d’euros.

Rendez-vous dès demain à 18h30 pour l’inauguration des 100 ans du Palace. Vous retrouvez le programme complet sur lepalace-surgeres.fr.