

Le cinéma Le Palace de Surgères fête ses 100 ans en 2026. À cette occasion, de nombreux évènements seront proposés tout au long de cette année. Et ça commence cette fin de semaine, avec un week-end d’inauguration, du 23 au 25 janvier, pour donner le coup d’envoi des festivités. Le directeur Jérôme Wagnon nous présente le programme :

Rendez-vous dès vendredi soir à 18h30 pour l’inauguration des 100 ans du Palace. Mapping vidéo tous les soirs en continu de 19h à 23h. Goûter d’anniversaire samedi à 16h30, et repas « spécial 100 ans » le samedi. Vous retrouvez le programme complet sur lepalace-surgeres.fr. Cet après-midi, avec Jérôme Wagnon, nous reviendrons sur l’histoire de ce lieu emblématique de la ville de Surgères et son avenir.