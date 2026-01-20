Les travaux de réaménagement de la zone commerciale de Royan 2 se poursuivent. Dans le cadre de sa compétence Développement économique, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a lancé hier la 2e phase du chantier, après la réhabilitation cet automne de la voirie publique de la rue Lavoisier, devant le centre Leclerc. Cette fois, il s’agit de poursuivre le réaménagement jusqu’à la rue Papin. Une 3e et dernière phase est prévue cet automne pour achever l’ensemble.

La Communauté d’agglomération Royan Atlantique a réhabilité en octobre et novembre 2025 la voirie publique de la rue Lavoisier, au sein de la zone d’activité économique Royan 2, devant le centre Leclerc. La deuxième tranche de travaux, qui a débuté ce lundi, va se poursuivre jusqu’au 30 avril, avec la poursuite du réaménagement de la rue Lavoisier jusqu’à la rue Papin. Au cours de cette période, GrDF et Eau17 vont entreprendre des modifications de leurs réseaux, avant le démarrage des travaux de voirie. Ceux-ci concerneront la poursuite de la piste cyclable, le recalibrage et le renforcement de la chaussée, l’amélioration du carrefour Papin/Lavoisier, la restructuration des accès riverains, la création d’espaces verts et de places de stationnements engazonnées, le prolongement de l’alignement des arbres, le remplacement de l’éclairage public et la gestion intégrée des eaux pluviales.

Pendant la durée du chantier, la rue Lavoisier passera en sens unique entre la rue Fresnel et la rue Papin. Les travaux se poursuivront en mai et juin avec la réhabilitation de la rue Papin, entre la rue Lavoisier et la rue Lépine. Une troisième et dernière phase de travaux sera engagée cet automne entre la rue Papin et le carrefour Concorde.

Dans le cadre de la requalification globale de la rue Lavoisier, il est prévu de tester au second semestre 2026 une nouvelle configuration du carrefour « Concorde », avec un comptage des véhicules réalisé en décembre pour évaluer la pertinence du dispositif.