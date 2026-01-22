Le passage de la Vélodyssée de nouveau menacé par l’érosion à La Tremblade. Le trait de côte plage de l’Embellie est encore victime des assauts de la mer et des tempêtes. Des travaux d’urgence sont engagés cette semaine pour dévier le tracé de la plus longue véloroute de France, qui relie Roscoff à Hendaye. Ils vont durer trois semaines.

Le trait de côte de la plage de l’Embellie à La Tremblade reste placé sous haute surveillance cet hiver. Les différentes tempêtes et épisodes de grandes marées le fragilisent et le rendent de plus en plus vulnérable aux aléas, et notamment au risque d’érosion côtière. Dans la continuité des actions engagées au printemps 2024, avec la suppression des places de stationnement les plus proches du secteur menacé, une première déviation de 80 mètres sur le parking avait été mise en œuvre en février dernier, mais elle est déjà obsolète depuis quelques semaines, en raison de l’érosion.

La commune de La Tremblade a de nouveau mobilisé ses partenaires en fin d’année dernière, afin d’organiser la seconde déviation de la Vélodyssée pour assurer la continuité de cet itinéraire cyclable de premier plan.

Début janvier, l’Office National des Forêts a réalisé des coupes préventives en bord de plage et sur la zone de stationnement la plus proche de la zone d’érosion. Et ce lundi, a débuté un chantier sur trois semaines qui va permettre de dévier la Vélodyssée sur 520 mètres à travers un ancien chemin forestier reliant la plage du Galon d’or à l’Embellie. À terme, deux boucles de stationnement seront ouvertes pour maintenir un accès à la plage. Le revêtement de la Vélodyssée sera retiré sur 50 mètres pour éviter toute pollution de la plage.

Pendant cette phase de chantier, le parking de l’Embellie est entièrement fermé au public pour permettre l’intervention des équipes.