

Vers le développement d’une filière laine de proximité en Charente-Maritime. Quatre artisanes-créatrices viennent de se rassembler au sein du collectif « J’aime ma laine » pour fédérer autour de leur projet et promouvoir les métiers laineux. L’idée serait de mettre en place une unité de transformation locale à Tonnay-Charente pour le tri, le lavage, le cardage et le feutrage de la laine, mais aussi des ateliers partagés, un tiers-lieu et un réseau local autour des fibres naturelles. Agnès Uthurriague est artiste textile tufteuse. Elle est à l’initiative de ce projet qui est parti d’un constat…

Pour amorcer ce projet, un premier évènement a lieu ce vendredi à Tonnay-Charente. Ça s’appelle « Fils à l’apéro » et ça aura lieu tous les 3e vendredis du mois. Un moment convivial pour tricoter et échanger autour de la laine. C’est gratuit. Rendez-vous est donné de 18h à 20h au restaurant « Le Pont Suspendu », sur les quais.