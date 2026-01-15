Nouvelle étape pour le projet de création d’un Parc Naturel Régional au cœur des marais du littoral charentais. Reportée la semaine dernière à cause de l’épisode neigeux, c’est cet après-midi qu’a lieu à Marennes l’installation du Syndicat mixte de préfiguration qui sera chargé de piloter la démarche. Plusieurs collectivités vont y siéger : la Région Nouvelle-Aquitaine, la Département de la Charente-Maritime, 7 Établissements publics de coopération intercommunale et 55 communes.

Depuis le feu vert à la création d’un Parc Naturel Régional sur les marais du littoral charentais, émis par le Préfet de Région en 2024, les collectivités concernées ont travaillé à la création d’un Syndicat mixte de préfiguration, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission départementale de coopération intercommunale le 10 décembre dernier. Créé le 1er janvier 2026, ce syndicat sera chargé de lancer et de piloter l’élaboration de la charte du futur PNR, c’est-à-dire le contrat qui formalisera et concrétisera le projet de territoire.

Au cours du premier comité syndical qui se tient ce jeudi au Centre d’animation et de loisirs de Marennes, les élus désigneront le président, les vice-présidents et les membres du bureau, et installeront administrativement le syndicat. Un deuxième comité syndical se réunira le 2 février, et sera consacré au Débat d’orientation budgétaire. Le vote du budget aura lieu lors d’un troisième comité syndical dont la date n’a pas encore été fixée.

Pour rappel, l’objectif des collectivités, grâce au PNR, est de mieux coordonner les actions en matière de préservation du patrimoine naturel et paysager, notamment en ce qui concerne les zones humides, et de fédérer les acteurs locaux autour d’un projet de développement économique durable, dans un contexte de changement climatique.